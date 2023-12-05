Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
8:7
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лутон Таун
3:4
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|15-й тур
07:30, 6 декабря 2023Спорт

Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

Тарасова после призыва Магучих отстранить россиян заявила, что их уже отстранили

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление украинской легкоатлетки Ярославы Магучих относительно российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у Магучих из-за тренировок не было времени послушать радио или почитать газеты. «Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать. Почти два года мы нигде не участвуем и вдруг спортсменка из Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили», — заявила Тарасова.

Ранее 5 декабря Магучих призвала каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах. Она назвала спортсменов сильными и непоколебимыми людьми, обратив внимание на то, что украинцы выходят на соревнования со скорбью.

Магучих является чемпионкой мира и Европы по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх 2020 года в Токио она завоевала бронзовую награду.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Не обязаны вмешиваться» Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался считать Германию союзником Украины

      Россияне отравились угарным газом в доме

      Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

      Названо условие достижения биткоином стоимости в 500 тысяч долларов

      Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

      Россиянин сходил в ресторан в Монголии и описал его фразой «жесткая столовая»

      Названы самые необычные забытые вещи в каршеринге

      Стало известно о предложении главы «Балтики» национализировать компанию

      Минздрав раскрыл причину отравления более 40 рабочих на Камчатке

      Трамп оценил умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости