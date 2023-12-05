Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

Тарасова после призыва Магучих отстранить россиян заявила, что их уже отстранили

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление украинской легкоатлетки Ярославы Магучих относительно российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у Магучих из-за тренировок не было времени послушать радио или почитать газеты. «Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать. Почти два года мы нигде не участвуем и вдруг спортсменка из Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили», — заявила Тарасова.

Ранее 5 декабря Магучих призвала каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах. Она назвала спортсменов сильными и непоколебимыми людьми, обратив внимание на то, что украинцы выходят на соревнования со скорбью.

Магучих является чемпионкой мира и Европы по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх 2020 года в Токио она завоевала бронзовую награду.