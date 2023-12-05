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15:59, 5 декабря 2023Мир

Ушаков анонсировал визит президента Венесуэлы в Россию

Ушаков: визит президента Венесуэлы Мадуро в Россию планируется в декабре

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву планируется в декабре. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретную дату, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни», — рассказал Ушаков журналистам.

Ранее Бразилия отправила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо, на который претендует Каракас.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны. Референдум инициировал Мадуро. Голосование состояло из пяти пунктов, каждый из которых сводился к непризнанию существующей границы с Гайаной и ее пересмотру с целью присоединения к Венесуэле большей части соседней страны.

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      Максим Габриелян
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