Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:35, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Британии заявили о несогласии украинских политиков с действиями Зеленского

FT: украинские политики проявляют все больше несогласия с действиями Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

По мере затягивания конфликта растет несогласие украинских политиков с действиями главы государства Владимира Зеленского. На это указывает британская газета Financial Times (FT).

Газета отмечает, что «политическое согласие с Зеленским и его действиями начинает ослабевать». По словам одного из приближенных украинского президента, внутренняя политика снова стала играть важную роль в Киеве.

Кроме того, согласно данным FT, разногласия между Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным длятся уже более года, хотя этот конфликт попал в объектив внимания СМИ лишь месяц назад.

Ранее газета The New York Times писала, что упреки Зеленского в адрес Залужного свидетельствуют о расколе в украинском руководстве. Отмечалось, что администрация украинского президента отчитала главнокомандующего за заявление о том, что конфликт зашел в тупик.

Материалы по теме:
На Украине призвали готовиться к «самой ужасной зиме» в истории. Какие проблемы ждут страну в ближайшие месяцы?
На Украине призвали готовиться к «самой ужасной зиме» в истории. Какие проблемы ждут страну в ближайшие месяцы?
8 ноября 2023
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023

Об этом Залужный заявил в ноябре. По его словам, украинские войска застревают на минных полях, а российская артиллерия уничтожает западную технику. Главком выразил мнение, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечал, что Украина находится в критической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      США и Китай составят график военных контактов на следующий год

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости