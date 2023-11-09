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12:56, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о расколе в украинском руководстве

NYT: упреки Зеленского к Залужному говорят о расколе в украинском руководстве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорят о расколе в украинском руководстве. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Администрация президента Владимира Зеленского (...) отчитала главнокомандующего ВСУ за публичное заявление о том, что конфликт зашел в тупик (...). Это был публичный упрек, который сигнализировал о наметившемся расколе между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время», — говорится в материале.

В статье также рассказывается о том, что слухи о напряженности в отношениях Зеленского и Залужного и их разных мнениях насчет стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве больше года, однако до сих пор это не выливалось в общественные разногласия.

О том, что украинский конфликт зашел в тупик, главнокомандующий ВСУ заявил 2 ноября. По его словам, из-за этой ситуации ВСУ не смогут добиться прорыва.

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      Олег Давыдов
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