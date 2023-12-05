В Финляндии возбудили дело о незаконной поставке в Россию беспилотников

В Финляндии возбудили дело о незаконной поставке в Россию 3,5 тыс. беспилотников

В Финляндии возбудили уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров в обход санкций Европейского союза (ЕС), включая почти 3,5 тысячи беспилотников на сумму два миллиона евро. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте финской таможни.

Таможенная служба провела расследование в отношении двух финских компаний, которые транзитом через Россию поставляли электронику, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны. «Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну», — говорится в заявлении.

Директор по надзору таможни Финляндии Ханну Синкконен заявил, что в ходе расследования удалось выяснить, что была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию из России.

Отмечается, что сейчас под подозрением находится шесть человек, а в декабре дело будет передано в прокуратуру.

Ранее в Финляндии рассказали о военных мотивах закрытия границы с Россией. Сообщается, что США потребовали от финских властей закрытия границы, поскольку армия Штатов разместит военный контингент на территории Финляндии.