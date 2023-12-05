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17:52, 5 декабря 2023Россия

В Госдуме назвали хоррором расстрел артиллерией ВСУ своих солдат

Депутат Госдумы Ивлев назвал хоррором расстрел артиллерией ВСУ своих солдат

Фото: Alina Smutko / Reuters

Расстрел артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) своих солдат, которые хотели сдаться в плен, «это какой-то хоррор» (жанр в кино и литературе, который стремится напугать зрителей и читателей, название происходит от латинского слова horror — «ужас, оцепенение»). Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, сообщает РИА Новости.

«Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ», — отметил он.

Парламентарий предположил, что скоро за окопами ВСУ появятся заградительные отряды с пулеметами, единственной целью которых будет не допустить отступления и сдачи в плен. «Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами», — резюмировал депутат.

Ранее ВСУ ударили по группе из 25 своих же военных, которые хотели сдаться в плен Российской армии. Об этом рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол.

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      Игорь Дмитров
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