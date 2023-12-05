В Госдуме поддержали идею запрета педофилам посещать места скопления детей

Депутат Госдумы поддержала идею запрета педофилам посещать места скопления детей

Инициатива Министерства внутренних дел (МВД) России о запрете педофилам посещать места скопления детей является правильной, потому что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних имеют рецидивирующий характер. Об этом заявила первый зампред комитета палаты по просвещению Яна Лантратова, сообщает РИА Новости во вторник, 5 декабря.

«Это поможет предотвратить огромное количество такого рода преступлений. Контроль за жизнью педофилов необходим», — сказала она.

По словам депутата, педофилы должны быть на учете, чтобы надзорные органы могли контролировать все их передвижения и места работы.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о запрете педофилам приближаться к местам скопления детей. Запрет может быть законодательно закреплен в качестве одной из мер административного надзора. Автором инициативы стало МВД России. К закрытым для педофилов местам были отнесены школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки.