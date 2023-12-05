В Казани в 2024 году откроют термальный комплекс

На Оренбургском тракте в Казани появится термальный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на инвестора проекта и соучредителя ООО «Термы» Ильдара Хусаинова.

На курорте будут работать акватермальная зона с развлечениями для взрослых и детей, а также бани и бассейны. Кроме того, для посетителей комплекса будут доступны спа-услуги и фуд-корт. В будние дни средний чек составит около 1,1 тысячи рублей за три часа.

Термальный комплекс откроют в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани запланировали снос старого здания противотуберкулезного диспансера. Известно, что подрядчику придется снести не только двухэтажную поликлинику с пристроем, возведенную в 1905 и перестроенную в 1986 году, и двухэтажный стационар с пристроем 1950 года постройки, но и ряд других объектов.