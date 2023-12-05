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15:43, 5 декабря 2023Моя страна

В Казани снесут старое здание тубдиспансера

До конца 2024 года в Казани снесут старое здание тубдиспансера на улице Шаляпина

Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

В Казани запланировали снос старого здания противотуберкулезного диспансера, которое располагается по адресу улица Шаляпина, дом 20. Об этом сообщает «Татар-информ».

Известно, что подрядчику придется снести не только двухэтажную поликлинику с пристроем, возведенную в 1905 и перестроенную в 1986 году, и двухэтажный стационар с пристроем 1950 года постройки, но и ряд других объектов. Речь идет, в том числе, о лаборатории, хозяйственно-бытовом корпусе, двух гаражах, проходной, механической мастерской, ангаре со складом и складе.

Заказчиком выступает Гластрой Республики Татарстан. На реализацию проекта выделят более 48,5 миллиона рублей. Работы должны быть закончены к концу 2024 года.

В ноябре в жилом массиве Отары в Казани отремонтировали две улицы — Поперечно-Отарскую и Центрально-Отарскую. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены от улицы Южно-Промышленная до улицы Центральная. Они охватили участок в 2,2 километра.

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      Карина Черных
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