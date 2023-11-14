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16:10, 14 ноября 2023Моя страна

В Казани отремонтировали две улицы

В Казани отремонтировали улицы Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская

Фото: Unsplash

В жилом массиве Отары в Казани отремонтировали две улицы — Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса РТ.

Так, работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены от улицы Южно-Промышленная до улицы Центральная. Они охватили участок протяженностью 2,2 километра.

«Уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 18 тысяч квадратных метров, отремонтированы тротуары общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров с заменой бортового и тротуарного камня», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты отремонтировали ливневую канализацию, установили 229 дорожных знаков, 73 опоры освещения, десять остановочных павильонов, а также нанесли разметку.

В октябре в Бугульминском муниципальном районе Татарстана началась массовая посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Сосны, ели и рябины появились на улице Гафиатуллина, в районе выезда из города, в парке культуры и отдыха, а также на территории Петровского лесничества.

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      Карина Черных
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