В Литве призвали согласовать санкции против белорусов с рынком труда

Премьер Литвы Шимоните напомнила о важности белорусов для рынка труда

Литва должна согласовать санкции против граждан Белоруссии с собственным рынком труда. К этому призвала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«По вопросу ужесточения ограничений для граждан Белоруссии необходима более детальная дискуссия с учетом положения на рынке труда», — сказала премьер-министр.

Глава правительства напомнила о важности белорусов для экономики республики, а также предупредила о чрезмерной нагрузке на ответственные миграционные инстанции, «которые не успевают все досконально оценить».

«С другой стороны, если рынок труда лишится этих иммигрантов, нас ждут долгие и трудные дискуссии с предпринимательскими ассоциациями, считающими, что условия для миграции надо не усложнять, а упрощать», — заявила премьер-министр.

Ранее в сейме Литвы предложили запретить выдачу вида на жительство (ВНЖ) большинству белорусов. В частности, поправки включают приостановку приема заявлений на получение разрешения на временное проживание через внешнего поставщика услуг за рубежом.