В Москве часть здания института рухнула на проезжую часть

В Москве во время сноса МИИТ на автодорогу рухнула часть здания

В Москве во время сноса Российского университета транспорта (МИИТ) часть здания обрушилась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под снос попал седьмой корпус университета в Минаевском переулке, неподалеку от станции метро «Менделеевская». Произошедшее попало на видео. На кадрах часть фасада на уровне последних этажей обваливается, частично попадая на дорогу прямо перед проезжающим по ней автомобилем. Также на кадрах видна группа молодых людей, идущих в нескольких десятков метрах от места падения. В результате никто не пострадал. Из-за упавших на дорогу кирпичей на ней остановилось движение автомобилей, а также трамваев.

Ранее в Омске обвалилась крыша многоэтажного дома, из-за чего живущие в нем россияне оказались без жилья. Инцидент произошел на улице Лукашевича, 21/1. На технический этаж 16-этажного здания обрушилось перекрытие кровли.