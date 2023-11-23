Крыша многоэтажки рухнула и лишила россиян жилья

В Омске обвалилась крыша 16-этажного дома, жильцов одной из квартир расселят

В Омске крыша многоэтажного дома обвалилась и лишила семью россиян жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Лукашевича, 21/1. Перекрытие кровли развалилось и обрушилось на технический этаж 16-этажного здания. В итоге жильцов одной из квартир придется расселить. На место прибыла прокуратура и другие специалисты — они разбираются в ситуации и думают, как устранить поломку.

Ранее в другом российском городе ветром унесло кусок крыши. Инцидент произошел в Минеральных Водах. В сети появилось видео, на котором кусок крыши длиной около десяти метров лежит на дороге во дворе кирпичного дома.

В июле в двухэтажном жилом доме в Хабаровске рухнул потолок. На кровать проживающих там пенсионеров посыпалась штукатурка и обвалилась крупная балка.