Кусок крыши в российском городе улетел и попал на видео

На Ставрополье ветер снес кусок крыши с многоквартирного дома

На Ставрополье в Минеральных Водах ветер снес кусок металлопрофиля с крыши многоэтажного дома, сообщает Stavropol.Media.

В сети появилось видео, на котором кусок крыши длиной около десяти метров лежит на дороге во дворе кирпичного дома. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут достигать 20 метров в секунду.

С утра на город обрушился сильный ветер с мокрым снегом и туманом. Температура ощущалась как минус восемь градусов, при этом столбики термометров показывали ноль градусов.

Ранее ураган пришли в Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области. Ветер достигал 35 метров в секунду, валил деревья, переворачивал автомобили и срывал крыши со зданий. В кузбасском Новокузнецке жители остались без света в результате того, что ураган повредил высоковольтные электрические линии.