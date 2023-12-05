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10:43, 5 декабря 2023Россия

В России ребенок попал в больницу после игры в прятки

Под Оренбургом 11-летний мальчик попал в больницу после игры в прятки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Новотроицке Оренбургской области 11-летний ребенок попал в больницу, сорвавшись с высоты третьего этажа. Об этом сообщает издание Ria56 со ссылкой на региональный главк МВД России.

Мальчик играл в прятки с тремя другими детьми. Во время игры он забежал на общий балкон общежития. Школьник перелез через перила, но потерял равновесие и упал.

Ребенка госпитализировали в больницу города Орска, откуда его перевели в областную больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее в Томске подросток сорвался с высоты второго этажа, упал головой вниз и попал на видео. К госпитализации привело то, что мальчик решил прокатиться на поручне эскалатора, сидя спиной вперед. Потеряв точку опоры, он рухнул вниз.

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      Алан Босиков
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