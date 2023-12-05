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11:32, 5 декабря 2023Экономика

В России резко выросло число миллионеров

FinExpertiza: число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей выросло в 1,5 раза

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние два года число миллионеров в России резко выросло. В 2023-м их количество увеличилось почти в полтора раза по сравнению с 2021-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании FinExpertiza.

В этом году число россиян с ежемесячной зарплатой от 1 миллиона рублей до вычета подоходного налога оказалось на уровне 24,4 тысячи человек. Речь идет об окладах работников крупных и средних предприятий. Число сотрудников-миллионеров в стране в 2023-м превысило показатель 2021-м на 43 процента, уточнили эксперты.

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При этом более половины всех российских работников-миллионеров трудятся в Москве. В столице их число составляет в общей сложности 14,7 тысячи человек. На втором месте по этому показателю оказался Санкт-Петербург — в этом городе работают 1,95 тысячи граждан с ежемесячным окладом более миллиона рублей. Тройку лидеров замкнула Московская область (1,44 тысячи работников-миллионеров), заключается в исследовании.

В середине июля аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» представили результаты опроса, согласно которым зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие финансовые пожелания выразили жители Тюменской области, жители которой сочли идеальным окладом ежемесячную зарплату в районе 221 тысячи рублей. На втором месте оказались граждане из Москвы и Московской области (193 тысячи), а топ-3 замкнули россияне из Башкортостана (170 тысяч).

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      Анатолий Акулов
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