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21:17, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об обоснованной тревоге Украины из-за неудач контрнаступления

CNN: неудачи контрнаступления ВСУ ставят под вопрос финансирование Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Неудачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставят под вопрос дальнейшее финансирование западными союзниками, что вызывает обоснованную тревогу в Киеве. Об этом заявил журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.

По его словам, неспособность украинских военных продемонстрировать конкретные достижения заставляют скептиков задавать вопросы, насколько эффективно расходуется помощь, и сколько еще продлится конфликт.

Коллинсон добавил, что в настоящее время нет никаких гарантий, что США продолжат помогать Киеву до конца противостояния.

«И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков», — заключил журналист.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии по Украине. По его словам, в первую очередь Конгресс интересует, какова конечная цель США на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

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      Марина Совина
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