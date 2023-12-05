В США рассказали об обоснованной тревоге Украины из-за неудач контрнаступления

CNN: неудачи контрнаступления ВСУ ставят под вопрос финансирование Украины

Неудачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставят под вопрос дальнейшее финансирование западными союзниками, что вызывает обоснованную тревогу в Киеве. Об этом заявил журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.

По его словам, неспособность украинских военных продемонстрировать конкретные достижения заставляют скептиков задавать вопросы, насколько эффективно расходуется помощь, и сколько еще продлится конфликт.

Коллинсон добавил, что в настоящее время нет никаких гарантий, что США продолжат помогать Киеву до конца противостояния.

«И это весьма обоснованные тревоги с учетом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков», — заключил журналист.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии по Украине. По его словам, в первую очередь Конгресс интересует, какова конечная цель США на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

