В США заявили о планах помочь Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС

Госдеп: США помогут Украине стать главным поставщиком электроэнергии в ЕС

США помогут Украине построить интегрированную с европейской энергетическую инфраструктуру и стать главным поставщиком электроэнергии в Европейский союз (ЕС), заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. Его цитирует ТАСС.

«Говоря о послевоенном периоде, я не вижу причин, почему Украина не смогла бы стать страной с обширными инвестиционными возможностями и будущим основным экспортером энергии для остальных участников ЕС», — сказал он, добавив, что США «помогут Украине построить энергетическую систему, которая будет полностью интегрирована с европейской, и в конечном итоге вступить в Евросоюз».

По словам сотрудника Госдепа, Украина уже обладает большими ресурсами в сфере мирного атома, потенциалом в развитии солнечной и ветряной энергетики, что даже в условиях военного конфликта помогут ей при поддержке Вашингтона создать «более зеленую, чистую, современную европейскую энергетическую систему».

Ранее стало известно, что Европейский союз предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине, включая механизм обучения Вооруженных сил Украины и обеспечения оборонной промышленности.