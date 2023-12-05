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12:05, 5 декабря 2023Мир

В США заявили о способности России штурмовать позиции Украины без пехоты

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ могут штурмовать позиции Украины с помощью дронов

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Россия может штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) без участия пехоты с помощью дронов, выпуск которых она наладила. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно», — заявил эксперт.

По словам Джонсона, США не способны предоставить украинской стороне достаточные средства для отражения подобных атак, а потенциал ВСУ исчерпан. «Так что Украина находится в очень опасном положении», — добавил он.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украине придется смириться и признать потерю территорий в обмен на мир, поскольку многие союзники Киева открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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