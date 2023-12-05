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13:37, 5 декабря 2023Ценности

Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Певица Вера Брежнева лишилась своего бутика женской одежды в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская певица Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о бутике женской одежды Myseasons, который 41-летняя исполнительница открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой. По информации издания, Хмелева вышла из совместного ООО «Майсизонс» из-за полного неучастия Брежневой в бизнесе.

При этом уточняется, что изначально владельцы бренда договаривались, что знаменитость отвечает за продвижение бутика. В свою очередь дизайнер должна была отвечать за другие обязательства.

Известно, что теперь Хмелева является единоправной владелицей модного бутика. Кроме того, ООО Брежневой закрыли за долги.

В ноябре 10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян захотела завладеть бизнесом родителей. Журналисты поинтересовались у девочки, кем она хочет стать в будущем. Она ответила, что планировала быть боксером, но потом передумала.

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      Екатерина Ештокина
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