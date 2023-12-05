Опровергнута польза добавок витамина D

В Лондонском университете отвергли пользу витамина D в предотвращении переломов

Специалисты Лондонского университета Королевы Марии и Гарвардской школы общественного здравоохранения опровергли пользу добавок витамина D для детей. Согласно результатам двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, добавки не повышают прочность костей и не предотвращают переломы у детей с дефицитом витамина D.

Ученые проанализировали данные о 8851 школьниках в возрасте 6-13 лет, проживавших в Монголии, которые в течение трехлетнего периода еженедельно получали пероральную дозу витамина D. У 95,5 процента участников исходно наблюдался дефицит витамина, а исследуемые добавки оказались эффективными в повышении содержания витамина D в организме до нормального уровня. Однако они не оказали никакого влияния на риск переломов или на прочность костей, измеренную с помощью ультразвука.

По словам исследователей, добавки витамина D лучше всего помогают предотвратить переломы, когда одновременно пациентам дают кальций, поэтому нулевые результаты этого исследования могут объясняться отсутствием доз кальция. Специалисты не рекомендуют отвергать рекомендации употреблять ежедневно 400 МЕ (международных единиц — прим. «Ленты.ру») витамина D.

Ранее сообщалось, что прием витамина D во время беременности снижает риск астмы у детей в будущем. Это обнаружили американские исследователи, которые проанализировали данные, собранные в течение 15 лет, о беременных женщинах, а затем их детей в возрасте трех и шести лет.

Кроме того, австралийские ученые обнаружили, что витамин D может снизить риск сердечных приступов у людей старше 60 лет. В ходе исследования 2014-2020 годов специалисты проанализировали данные 21 315 человек в возрасте 60-84 лет, которым случайно назначали либо плацебо, либо дозу 60 тысяч ME в месяц.