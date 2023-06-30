BMJ: витамин D снизил риск сердечных приступов у людей старше 60 лет

Австралийские ученые обнаружили, что витамин D может снизить риск сердечных приступов у людей старше 60 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ.

В ходе исследования, которое проводилось с 2014 по 2020 год, авторы проанализировали данные 21315 человек в возрасте 60-84 лет. Участникам случайным образом назначили принимать раз в месяц в течение пяти лет либо одну капсулу витамина с дозировкой 60 тысяч международных частиц (10662 человек), либо плацебо (10653 человек). Затем результаты анализа сопоставили с информацией о госпитализациях и смертях, чтобы выявить основные сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечные приступы, инсульты и коронарную реваскуляризацию.

За время наблюдения 1336 испытуемых подверглись госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний (6,6 процента в группе плацебо и шесть процентов в группе витамина D). Авторы заметили, что частота сердечно-сосудистых отклонений была на девять процентов ниже у людей, принимавших витамин. В частности, риск сердечных приступов снизился на 19 процентов, а коронарной реваскуляризации — на 11 процентов. Различий в частоте инсультов специалисты не выявили.

Исследователи подчеркивают, что несмотря на то, что разница в рисках была небольшой, это крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день. При этом требуется провести дополнительные испытания по оценке для людей, принимающих статины или другие препараты от сердечно-сосудистых заболеваний.