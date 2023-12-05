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17:56, 5 декабря 2023Ценности

Врач раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций

Фото: Carlos Barria / Unsplash

Дерматолог-косметолог Номан Мохамед с никнеймом @drnomzzy из Лондона, Англия, раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте.

Добиться указанного изменения внешнего вида помогут два продукта, отметил врач. Так, он посоветовал нанести на губы гиалуроновую кислоту, а затем добавить классический вазелин без запаха. При этом, по словам медика, повторять данную процедуру следует либо дважды в день, либо однократно перед сном.

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В то же время эксперт уточнил, что минимальный эффект появится после первого применения упомянутых косметических средств, а максимальный — через месяц. «Результаты могут быть не такими впечатляющими, как при использовании филлера, но вы можете быть приятно удивлены», — обратился к пользователям сети специалист.

В декабре 2022 года блогерша Кэти с никнеймом katyateyourlunch раскрыла простой способ визуально увеличить губы без инъекций. Девушка обвела белым косметическим карандашом верхнюю губу, заходя за ее контур, и растушевала средство пальцами.

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      Алина Гостева
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