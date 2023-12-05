Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров

Neowin: обновление Windows 11 23H2 вызвало замедление работы компьютеров

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на снижение производительности после выхода обновления. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты обратили внимание на публикации на Reddit, в которых владельцы ПК рассказывали, что заметили снижение производительности после установки Windows 11 23H2. С помощью специальных инструментов пользователи выяснили, что мощность ПК упала примерно на 5-10 процентов.

«В играх наблюдаются случайные подтормаживания, все это исправляется откатом к версии 22H2», — заметил один из пользователей. Другой посетитель Reddit заявил, что его ПК стал работать медленнее примерно на 5-8 процентов. «После того, как я обновился до Windows 23H2, я заметил внезапные зависания и резкое падение частоты кадров в играх», — сообщил один из пользователей.

По словам специалистов, проблема может быть связана со встроенной программой «Защитник Windows» (Windows Defender). Так, при ее отключении или сбросе мощность компьютеров ряда пользователей вернулась к исходным параметрам. Microsoft публично не отреагировала на проблему.

Ранее журналисты издания Windows Latest рассказали, что пользователи компьютеров обнаружили на устройствах под управлением Windows фирменную программу HP, установленную без из разрешения. По словам авторов, утилита HP Smart оказалась установленной не только на компьютеры производства компании HP.