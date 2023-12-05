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12:38, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о слухах о беременности

Варнава рассказала, что из-за набранных 25 килограммов ее считают беременной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава в интервью изданию The Blueprint рассказала, что из-за набранного веса ее зачастую считают беременной.

«Cейчас я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная», — заявила Варнава. Артистка при этом добавила, что у нее никогда не было «такого количества ухажеров, как сейчас». По словам звезды Comedy Woman, за ней ухаживают пятеро мужчин.

Слух о том, что Варнава может ждать ребенка, активно распространялся осенью в СМИ и соцсетях. Отмечалось, что поклонники заподозрили беременность из-за того, что звезда поправилась и начала носить свободную одежду.

В 2021 году Варнава рассказала о пережитом выкидыше. Актриса раскрыла, что ждала ребенка, однако потеряла его на третьем месяце беременности. По словам Варнавы, она очень переживала из-за этого.

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      Маргарита Щигарева
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