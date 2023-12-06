Анджелина Джоли рассказала о работе над фильмом «Малефисента 3»

Disney приступил к работе над фильмом «Малефисента 3» с Анджелиной Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о работе над третьей частью фильма «Малефисента». Об этом она сообщила в интервью The Wall Street Journal.

Артистка, сыгравшая главную роль в предыдущих частях, призналась, что студия Disney занялась созданием картины, однако детали сюжета нового проекта и дату его выхода раскрывать не стала. Первый и второй фильм о Малефисенте вышли в 2014 и 2019 годах, заработав в прокате 759 и 491 миллион долларов соответственно.

В основе картин лежит история становления злой колдуньи Малефисенты, из-за проклятья которой принцесса по имени Аврора (ее в проекте играет Эль Фаннинг) уколола палец веретеном, заснув вечным сном.

Ранее актриса и звезда фильмов «Малефисента» Эль Фаннинг рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в начале карьеры.