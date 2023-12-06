Мишустин пообещал россиянам больше автомобилей

Мишустин: в ближайшие 3-4 года выпуск машин в РФ должен превысить 1,3 млн штук

Объемы производства российских автомобилей в ближайшие три-четыре года должны превысить уровень 1,3 миллиона штук. Такие обещания в рамках проекта «Знание» дал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Отечественные машины должны обеспечить более 70 процентов продаж, заявил председатель правительства. Для этого власти должны обеспечить перезапуск площадок, освободившихся после ухода иностранных компаний и локализацию производства автокомпонентов за счет развития собственных научных и инженерных компетенций, добавил он.

«Поэтому важно привлечь промышленных партнеров, заинтересованных нe просто в организации крупноузловой сборки. А нацеленных на выпуск высоколокализованной техники», — пояснил Мишустин.

По словам представителя «Москвича», за последний год компания продала более 13 тысяч машин. С момента возобновления производства на столичном автозаводе в ноябре 2022 года было поставлено в дилерские центры более 16 тысяч машин. При этом за последний месяц предприятие реализовало 2381 автомобиль — в ноябре россияне поставили на учет более 1900 автомобилей бреда.

В течение года «АвтоВАЗ» планирует выпустить 200 тысяч автомобилей Lada Granta, самой продаваемой и бюджетной модели в линейке предприятия. Об этом заявил президент автопроизводителя Максим Соколов. По его словам, конвейеры завода работают с высочайшей производительностью, а уровень роботизации и автоматизации на сварочной линии Granta составляет 82 процента.