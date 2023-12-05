«АвтоВАЗ» назвал объем выпуска Lada Granta

«АвтоВАЗ» сообщил о планах произвести 200 тысяч Lada Granta в 2023 году

В текущем году в производственных планах «АвтоВАЗа» выпуск 200 тысяч автомобилей Lada Granta, самой продаваемой и бюджетной модели в линейке предприятия. Об этом, выступая на People Forum, заявил президент автопроизводителя Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, конвейеры завода работают с высочайшей производительностью, а уровень роботизации и автоматизации на сварочной линии Granta составляет 82 процента. «Лучшие заводы Японии в свое время были процентов 90. Такой уровень производительности труда непосредственно в самом "АвтоВАЗе"», — указал Соколов.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2023 год составлял 400 тысяч автомобилей. При этом ранее глава предприятия не исключал, что к концу года его придется скорректировать на 10 процентов, то есть на 40 тысяч единиц из-за влияния западных санкций.

В начале декабря Соколов объявил о планах перенести запуск серийного производства Lada Iskra, который станет доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе. Работы над моделью на заводе в Тольятти начнутся не в конце 2024 года, а в начале 2025-го.

В середине сентября Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило об отправке первой партии соотечественников на завод «АвтоВАЗа». До этого руководство предприятия обращалось в управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Самарской области с предложением нанимать заключенных, потому что столкнулось с дефицитом сотрудников.