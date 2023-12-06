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12:14, 6 декабря 2023Среда обитания

Человечество пережило самый теплый ноябрь

Copernicus: ноябрь 2023 года стал самым теплым в истории

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ноябрь 2023 года стал самым теплым ноябрем в истории. К такому выводу пришли специалисты европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), пишет Daily Mail.

В ноябре средняя температура поверхности достигла 14,22 градуса Цельсия — это на 0,85 градуса выше среднего показателя за последние 30 лет. Анализ также показал, что разница между зафиксированной температурой и средним значением за период с 1991 по 2020 год стала одной из наиболее значительных.

Минувший месяц оказался пятым подряд, установившим новый температурный рекорд, — в этом году каждый месяц начиная с июня становился самым теплым с начала наблюдений. Кроме того, благодаря аномально высокой температуре в ноябре осень 2023-го также стала рекордно теплой.

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«Аномально погода в ноябре, включая дни, когда температура более чем на два градуса превышала доиндустриальный уровень, говорят о том, что 2023 год станет самым теплым в истории», — заявила заместитель главы Copernicus Саманта Берджес. Отмечается, что в течение года средняя температура на 1,46 градуса превышала доиндустриальное значение. Этот результат близок к символичным 1,5 градуса потепления, в рамках которых страны договорились сдерживать изменение климата.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек 2023 году звание самого жаркого за всю историю.

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