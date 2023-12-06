Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:39, 6 декабря 2023Ценности

Дженнифер Лопес появилась на публике с металлической пластиной на голой груди

Фото: Charley Gallay / Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на премию журнала ELLE «Женщины в Голливуде» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие фото появились на сайте издания.

54-летняя знаменитость появилась на публике вместе со своим супругом, актером Беном Аффлеком. Для мероприятия звезда выбрала платье бренда Grace Ling, состоящее из черной юбки длины маски и металлической пластины. При этом на снимках видно, что элемент размещен на голой груди поп-исполнительницы.

Кроме того, артистка надела сияющие серьги в виде ящериц, а также черные туфли с ремешками на щиколотке. Вдобавок она взяла с собой небольшой клатч в тон платью.

Ранее Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Тогда исполнительница предстала на кадрах глянца в блестящем боди с глубоким декольте марки Alexandre Vauthier, которое обнажало большую часть ее груди, и черных мюлях Schiaparelli с золотистыми вставками.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

      СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

      Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

      В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

      Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

      Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

      Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

      США выделили Украине новый пакет военной помощи

      Байден выступил со спецобращением по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости