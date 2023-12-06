Дженнифер Лопес появилась на публике с металлической пластиной на голой груди

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на премию журнала ELLE «Женщины в Голливуде» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие фото появились на сайте издания.

54-летняя знаменитость появилась на публике вместе со своим супругом, актером Беном Аффлеком. Для мероприятия звезда выбрала платье бренда Grace Ling, состоящее из черной юбки длины маски и металлической пластины. При этом на снимках видно, что элемент размещен на голой груди поп-исполнительницы.

Кроме того, артистка надела сияющие серьги в виде ящериц, а также черные туфли с ремешками на щиколотке. Вдобавок она взяла с собой небольшой клатч в тон платью.

Ранее Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Тогда исполнительница предстала на кадрах глянца в блестящем боди с глубоким декольте марки Alexandre Vauthier, которое обнажало большую часть ее груди, и черных мюлях Schiaparelli с золотистыми вставками.