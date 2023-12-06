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12:27, 6 декабря 2023Силовые структуры

Российская полиция задержала владельца наркомагазина

В Екатеринбурге владелец наркомагазина при задержании хотел выпрыгнуть из машины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге полицейские схватили владельца наркомагазина — при задержании он оказал активное сопротивление. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, 26-летний подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков пытался выпрыгнуть из машины и сломал пару ребер. Он жил с подругой и говорил окружающим, что работает в IT-сфере. Наркодилер собирался переехать в Таиланд и оттуда управлять своим бизнесом в Екатеринбурге, сбывая наркотики удаленно, но не успел.

В ходе обыска силовики нашли в его квартире 400 граммов различных наркотиков, расфасованных в свертки. На них есть его отпечатки пальцев. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее 6 декабря сообщалось, что в Татарстане силовики задержали инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона, которые он взялся перевезти из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Его за рулем автомобиля Honda остановили на трассе М-7 «Волга». В ходе досмотра между вторым и третьим рядами сидений силовики обнаружили пакет с неизвестным порошком. Экспертиза установила, что там был мефедрон общим весом 20 килограммов.

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      Любовь Ширижик
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