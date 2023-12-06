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08:30, 6 декабря 2023Забота о себе

Эксперт по интимному массажу раскрыл способы быстро довести женщину до оргазма

Фото: Unsplash

Для удовольствия женщины важны отсутствие спешки и здоровая коммуникация, рассказал эксперт по интимному массажу Рубенс Абро. Способы быстро довести партнершу до оргазма он раскрыл в беседе с Daily Star.

Специалист попросил мужчин быть терпеливыми и спрашивать у женщины, какие прикосновения ей нравятся, не стесняясь повторять вопросы. Кроме того, он порекомендовал не торопиться. «Чем дольше растет сексуальное напряжение, тем интенсивнее будет разрядка. Больше времени посвятите предварительным ласкам, ласкайте ее, откладывая пенетрацию, у вас есть все время на свете, так что наслаждайтесь процессом», — заявил Абро.

Кроме того, продолжил специалист, не стоит пренебрегать оральным сексом — с него он предложил начать половой контакт. Кроме пенетрации пенисом, он также посоветовал ласкать женщину пальцами. «Пенис ненадежен, эрекции приходят и уходят, после эякуляции вам нужна передышка. Пальцы всегда тверды, вы их контролируете, как и язык. Пользуйтесь ими как можно больше, учитесь их использовать», — настаивает он.

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Наконец, Абро посоветовал не принимать близко к сердцу, если женщине не нравятся применяемые к ней техники. «Секс — это улица с двухсторонним движением. Адаптируйтесь, пробуйте новое, узнавайте ее тело — это все часть процесса», — посоветовал он.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах рассказал о разнице женского и мужского оргазмов. Он сослался на исследования, показавшие, что во время кульминации у мужчин активируется три-пять зон мозга, в то время как у женщин происходит изменение активности до 30 зон, поэтому у них оргазм является более энергозатратным.

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      Александра Лисица
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