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18:38, 6 декабря 2023Экономика

Европа захотела отложить вступление в силу одного из последствий Brexit

ЕС выступил за отсрочку введения тарифов на электромобили из Великобритании

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Евросоюз предложил отсрочить до 31 декабря 2026 года введение тарифов на экспорт электромобилей из ЕС в Великобританию и наоборот, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Об этом сообщает «Прайм».

По словам европейского чиновника, такое решение означает «пропуск промежуточной фазы более строгих правил о происхождении товаров». Он добавил, что в 2027 году они будут введены окончательно, как и предусмотрено соглашением о торговле и сотрудничестве, которое после выхода Великобритании из Евросоюза заключили Лондон и Брюссель.

Тариф в 10 процентов на электромобили, импортированные в Европу из страны или построенные с использованием британских запчастей, как одно из последствий Brexit должен был вступить в силу с начала 2024 года.

На референдуме в июне 2016 года 52 процента британцев высказались за выход из Евросоюза, а в ночь на 1 февраля 2020 года ее членство в ЕС было прекращено. Вскоре после этого экономике Британии пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.

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      Дмитрий Воронин
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