Финляндия захотела открыть пункты пропуска на границе с Россией

Yle: Финляндия откроет пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря

Финляндия захотела открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря 2023 года. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

Он подчеркнул, что демонтаж заграждений на КПП займет несколько часов, после чего движение транспорта будет восстановлено. Однако некоторые ограждения останутся на местах на случай повторного закрытия границ при очередном наплыве просителей убежища.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП не будут работать с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

