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09:15, 6 декабря 2023Спорт

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Гол и пас форварда Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» разгромила «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Одержать победу «Миннесоте» помогли дубль Мэттью Болди, а также шайбы Маркуса Фолиньо, Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона. Кроме того, российский нападающий отметился результативным пасом.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 23 матча. Россиянин набрал 23 очка, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач. Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года.

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