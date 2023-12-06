Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Гол и пас форварда Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» разгромила «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Одержать победу «Миннесоте» помогли дубль Мэттью Болди, а также шайбы Маркуса Фолиньо, Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона. Кроме того, российский нападающий отметился результативным пасом.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 23 матча. Россиянин набрал 23 очка, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач. Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года.