Скандальный миллиардер решил избавиться от своего главного актива вблизи Кремля

Скандальный миллиардер Григорян продаст ТЦ вблизи Кремля за 20 млрд рублей

Армянский бизнесмен Рубен Григорян решил избавиться от торгово-офисного центра «Никольская плаза» в Москве. Здание является главным активом его инвестиционно-строительного холдинга «Руцог инвест», напоминает Telegram-канал Mash.

По информации источников канала, стоимость ТЦ оценили в 23,1 миллиарда рублей. «Никольская плаза» располагается в 200 метрах от Кремля и занимает 36 тысяч квадратных метров. Строительство объекта вызвало скандал. На его месте раньше находился исторический комплекс Шереметьевское подворье. Главное здание было куплено в 2001 году с целью реконструкции, но в итоге было разрушено. Об историческом памятнике теперь напоминает лишь фасадная стена.

На первом и втором этажах «Никольской плазы» работают магазины, рестораны и фитнес центр. С третьего по седьмой этажи дома заняты офисными помещениями. Для удобства гостей и сотрудников оборудована подземная парковка.

В портфеле «Руцог-инвеста» остаются отель St Regis Moscow Nikolskaya, бизнес-центр «Олимпик плаза» на проспекте Мира, элитные жилые комплексы «Несвижский» и «Шведский» в центре столицы.

Ранее на платформе «Авито» появилось объявление о продаже другого московского ТЦ — «Новоарбатский». Его цена составляет 3,8 миллиарда рублей, а общая площадь — почти 11,8 тысячи квадратных метров.

