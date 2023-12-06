Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:59, 6 декабря 2023Среда обитания

Скандальный миллиардер решил избавиться от своего главного актива вблизи Кремля

Скандальный миллиардер Григорян продаст ТЦ вблизи Кремля за 20 млрд рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Армянский бизнесмен Рубен Григорян решил избавиться от торгово-офисного центра «Никольская плаза» в Москве. Здание является главным активом его инвестиционно-строительного холдинга «Руцог инвест», напоминает Telegram-канал Mash.

По информации источников канала, стоимость ТЦ оценили в 23,1 миллиарда рублей. «Никольская плаза» располагается в 200 метрах от Кремля и занимает 36 тысяч квадратных метров. Строительство объекта вызвало скандал. На его месте раньше находился исторический комплекс Шереметьевское подворье. Главное здание было куплено в 2001 году с целью реконструкции, но в итоге было разрушено. Об историческом памятнике теперь напоминает лишь фасадная стена.

Материалы по теме:
Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Красивая ошибка.Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
18 июля 2021
Метры эпохи Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Метры эпохиЭти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
15 февраля 2019

На первом и втором этажах «Никольской плазы» работают магазины, рестораны и фитнес центр. С третьего по седьмой этажи дома заняты офисными помещениями. Для удобства гостей и сотрудников оборудована подземная парковка.

В портфеле «Руцог-инвеста» остаются отель St Regis Moscow Nikolskaya, бизнес-центр «Олимпик плаза» на проспекте Мира, элитные жилые комплексы «Несвижский» и «Шведский» в центре столицы.

Ранее на платформе «Авито» появилось объявление о продаже другого московского ТЦ — «Новоарбатский». Его цена составляет 3,8 миллиарда рублей, а общая площадь — почти 11,8 тысячи квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В МВД рассказали о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным. Она 25 лет совершала заказные убийства

      Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН Звегинцеву

      В российском городе мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

      Новак заявил о расширении связей России и ОАЭ в энергетике

      Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

      Захарова обвинила Запад в обмане народа Армении

      Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

      Раскрыты предпочтения россиян при покупке автомобилей зимой

      Женщин предупредили об опасности одной популярной предновогодней привычки

      Мишустин рассказал о возрождении самолетостроения в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости