Киллер инсценировал убийство режиссера и помог ФБР арестовать босса

Телохранитель из США инсценировал преступление, чтобы посадить в тюрьму босса

Мужчина из США получил от босса заказ на убийство и решил помочь арестовать его и посадить в тюрьму. Об этом пишет Washington Post.

Телохранитель Майкл Шервуд рассказал ФБР, что получил от своего босса, 51-летнего Ферейдуна Халилана по прозвищу Фред, заказ ликвидировать режиссера Хуана Эско за вознаграждение в 20 тысяч долларов. Шервуд не был уверен, насколько Халилан серьезен, но на всякий случай связался с Эско и рассказал ему о грозящей опасности. Мужчины решили инсценировать преступление и посмотреть на реакцию заказчика.

Несостоявшийся киллер снял Эско лежащим на животе со связанными за спиной руками в луже фальшивой крови в его доме в Лос-Анджелесе. Они прислали снимки заказчику, который сразу же перевел телохранителю три тысячи долларов. Мужчины восприняли это как знак того, что Халилан всерьез хотел нанять киллера.

Причиной такой сильной неприязни к Эско стало намерение режиссера снять документальный фильм о Халилане, в котором он бы выглядел владельцем криминальной империи и мошенником. При этом во время съемок интервью Эско убедил своего героя, что снимает хвалебный байопик, который прославит его.

Эско и Халилан знали друг друга еще с 2009 года. В то время будущий заказчик убийства нанял потенциальную жертву в свою телемаркетинговую компанию. Поработав в ней, будущий режиссер понял, что перед ним мошенник, обманом вымогающий деньги у людей. Идея фильма родилась у него после случайной встречи с Халиланом в 2019 году.

Халилана арестовали агенты ФБР. В настоящий момент он находится в тюрьме. Судебные заседания по его делу начнутся в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс решил избавиться от жены, случайно выбрал на роль киллера агента ФБР под прикрытием и попался.