Илья Ковальчук объяснил контракт со «Спартаком» недосказанностью

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук объяснил решение возобновить карьеру и подписать контракт со «Спартаком». Игрок высказался на YouTube-канале красно-белых.

По словам хоккеиста, он каждый день тренировался. «В 2001 году я уезжал из Сокольников, в принципе, у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу», — заявил Ковальчук.

Игрок добавил, что ему очень приятно вернуться в «Спартак». «Руководство клуба делает все, чтобы команда была успешной. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперед, все вместе», — отметил он.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором красно-белые встречались с «Динамо» (8:7). Уточнялось, что форвард будет играть за спартаковцев под 71-м номером.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».

