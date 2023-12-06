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16:59, 6 декабря 2023Россия

Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

Глава Минюста Чуйченко предложил расширить ограничения для неплатящих алименты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил расширить ограничения для должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое предложение министр внес во время открытого диалога с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в верхней палате парламента.

Он напомнил, что ведомство разработало законопроект, который предусматривает создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Инициатива была принята в ноябре 2023 года Госдумой в первом чтении.

«Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам», — пояснил он.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала о возможности законно взыскать алименты с друзей или родственников отца ребенка. Юрист пояснила, что выплачивать задолженность вместо должника может кто-угодно, поскольку официального запрета на это не существует.

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      Никита Абрамов
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