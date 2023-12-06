Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

Глава Минюста Чуйченко предложил расширить ограничения для неплатящих алименты

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил расширить ограничения для должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое предложение министр внес во время открытого диалога с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в верхней палате парламента.

Он напомнил, что ведомство разработало законопроект, который предусматривает создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Инициатива была принята в ноябре 2023 года Госдумой в первом чтении.

«Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам», — пояснил он.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала о возможности законно взыскать алименты с друзей или родственников отца ребенка. Юрист пояснила, что выплачивать задолженность вместо должника может кто-угодно, поскольку официального запрета на это не существует.