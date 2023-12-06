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19:13, 6 декабря 2023Экономика

Мосбиржа изменит правила для борьбы с дестабилизацией цен акций

Мосбиржа с 25 декабря запустит механизм противодействия дестабилизации цен акций

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московская биржа с 25 декабря вводит на рынке акций механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, действовавший с ноября 2020 года на фондовом рынке, говорится в сообщении на сайте площадки.

Отмечается, что практика, целью которой является защита инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок и борьба с дестабилизацией цен акций, ранее показала высокую эффективность. После изменения правил при исполнении лимитной заявки по акциям и паям предельное отклонение цен исполнения заявки будет устанавливаться на уровне пяти процентов от цены лучшей встречной заявки.

Ранее при выставлении заявки на продажу или покупку допустимыми по отношению к ней являлись все встречные заявки, что приводило к существенным рискам для инвесторов, не обладающих достаточным уровнем знаний о типах заявок и возможных результатах их использования, объяснили в Мосбирже.

Ранее стало известно, что по итогам ноября 2023 года суммарный объем торгов на Мосбирже увеличился в 1,7 раза в годовом выражении и составил 126,1 триллиона рублей. По итогам 11 месяцев 2023 года оборот площадки превысил рекордные 1,2 квадриллиона рублей.

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      Дмитрий Воронин
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