Оборот Мосбиржи достиг рекордных 1,2 квадриллиона рублей

Глава Мосбиржи Денисов сообщил о рекордном обороте в 1,2 квадриллиона рублей

По итогам первых 11 месяцев 2023 года оборот Мосбиржи превысил 1,2 квадриллиона рублей, что стало рекордным значением за всю историю площадки. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

По его словам, в прошлом году оборот к декабрю составлял только один квадриллион рублей, а в этом такую сумму удалось достичь уже в октябре. За декабрь обороты еще вырастут. Количество физических лиц со счетами на Мосбирже в ноябре увеличилось до 29,2 миллиона с 28,5 миллиона.

Ранее площадка сообщила, что число инвесторов — физических лиц в биржевые паевые инвестиционные фонды денежного рынка на Мосбирже за два месяца выросло с 200 тысяч до более чем 300 тысяч. Такая динамика связана с резким повышением ключевой ставки Центробанка, с 7,5 процента в июле до 15 процентов в октябре.

В конце ноября представитель Мосбиржи отмечал, что в третьем квартале на ней зафиксировано сразу 63 попытки разгона цен на торгуемые инструменты, что свидетельствует о росте спекулятивных настроений. За весь 2022 год отследить удалось лишь 13 таких эпизодов.