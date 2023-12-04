Объем торгов на рынках Мосбиржи резко вырос

Объем торгов на рынках Московской биржи вырос в 1,7 раза по итогам ноября

По итогам ноября 2023 года суммарный объем торгов на рынка Московской биржи (Мосбиржи) резко вырос. В денежном выражении показатель увеличился в 1,7 раза в годовом выражении и составил 126,1 триллиона рублей, сообщается на сайте площадки.

Для сравнения, в ноябре 2022 года совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи оценивался в 74,8 триллиона рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился на 51,3 триллиона, следует из статистических данных торговой площадки.

Лидерами по объемам торгов по итогам ноября стали денежный и валютный рынки. В этих сегментах показатель составил 76,5 и 35,1 триллиона рублей соответственно. В свою очередь, объем торгов на срочном рынке, где торгуются фьючерсы и опционы, составил 7,4 триллиона рублей. При этом объем торгов на фондовом рынке увеличился на 47 процентов, до 4,683 триллиона рублей.

Ранее в пресс-службе Мосбиржи сообщили о резком росте числа инвесторов в биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) денежного рынка. С октября по декабрь 2023 года количество таких игроков выросло с 200 тысяч до более чем 300 тысяч. Суммарный объем инвестиций в ПИФы с начала года увеличился в десять раз и превысил отметку в 150 миллиардов рублей.