Названы проявляющиеся у молодых людей симптомы болезни Альцгеймера

Daily Express: странное поведение может быть признаком деменции у молодых людей

Вопреки устоявшемуся мнению болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей, заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. Его слова о том, какие симптомы заболевания проявляются у людей до 65 лет, приводит издание Daily Express.

Болезнь Альцгеймера, которая в большинстве случаев становится причиной деменции, обычно выявляют у людей зрелого возраста, отметил доктор, однако ее симптомы могут появиться и у молодых людей. Уайт назвал первым признаком расстройства личности странное поведение и проблемы с настроением.

Трудности с ранней диагностикой возникают из-за того, что неочевидные симптомы списывают на стресс, проблемы в семье или на работе и даже менопаузу, объяснил Уайт.

Руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера Тим Бинланд добавил, что тревожными симптомами заболевания у молодых людей могут быть, кроме указанных расстройств поведения, проблемы со зрением и речью, нарушения походки, координации и равновесия.

Эксперты отметили, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, однако при ранней диагностике есть шанс снизить темп ее развития и упростить жизнь пациента.

Ранее невролог Светлана Дума назвала методы профилактики деменции. В частности она посоветовала больше читать и заниматься другими видами умственной нагрузки.