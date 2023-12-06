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13:52, 6 декабря 2023Мир

Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

Небо Аду-Даби окрасили в цвета российского флага в честь визита Путина в ОАЭ

Небо Абу-Даби окрасили в цвета российского флага в честь прибытия президента России Владимира Путина с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появились первые кадры церемонии встречи российского президента в Абу-Даби. Его встретил глава МИД ОФЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.

В рамках визита российский лидер проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, и затем отправится в Саудовскую Аравию.

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