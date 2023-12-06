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15:32, 6 декабря 2023Экономика

Новак заявил о расширении связей России и ОАЭ в энергетике

Новак: изучается возможность использования оборудования РФ в энергопроектах ОАЭ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможность использования оборудования РФ в энергетических проектах ОАЭ. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит «Прайм».

Как уточнил чиновник, перед непосредственным использованием в энергопроектах ОАЭ подобное оборудование должно будет пройти процедуру сертификации. При этом Новак не стал раскрывать названия конкретных проектов ближневосточной страны, в которых рассматривается возможность применения российского оборудования.

Вице-премьер добавил, что ОАЭ являются для РФ одним из важнейших партнеров в области энергетики, у стран есть необходимый потенциал для дальнейшего развития стратегических отношений. Оба государства участвуют в различных отраслевых объединениях, включая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Форум стран-экспортеров газа и других энергетических форматах. На этом фоне Новак выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с ОАЭ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности переориентации экспорта российских энергоресурсов «с Запада на Восток». Для этого в стране необходимо создать ряд условий, включая создание и модернизацию портовой и трубопроводной инфраструктуры, а также возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа (СПГ) и его переработки.

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