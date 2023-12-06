Звезда OnlyFans рассказала о реакции религиозных родителей на ее карьеру

Американская модель OnlyFans Патрисия Кэй раскрыла реакцию религиозных родителей на ее карьеру в индустрии откровенного контента. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Кэй заявила, что изначально о ее деятельности узнал брат. Он пригрозил рассказать об этом их родителям. По словам женщины, из-за этого она решила покончить с карьерой на OnlyFans и удалила все свои соцсети. Однако спустя какое-то время Кэй познакомилась с будущим мужем, который уговорил ее снова заняться созданием откровенного контента.

«Мои родители узнали и пригрозили, что прекратят со мной общаться. Я выросла в очень строгой семье католиков», — поделилась звезда OnlyFans. Она не пояснила, в каких отношениях находится с родителями сейчас.

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