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17:11, 6 декабря 2023Мир

Песков ответил на заявления США о возможном обмене Уилана и Гершковича

Песков об обмене Уилана и Гершковича: Россия публично не обсуждает эту тему

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия публично не обсуждает тему переговоров Москвы и Вашингтона о возможном обмене заключенных в РФ граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. Так на заявления Госдепартамента США о новом предложении по обмену ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы эту тему публично не обсуждаем», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в Госдепе США заявили, что передали российской стороне в последние недели новое существенное предложение по обмену осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как уточнили дипломаты, Москва отвергла данное предложение.

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      Семен Александров
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