Порнозвезда рассказала о приступе диареи во время первой в карьере съемки

Популярная порноактриса и модель OnlyFans Хелен Бодруа рассказала о приступе диареи прямо во время первой съемки в карьере. Подробности она раскрыла в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Порнозвезда назвала первую съемку в фильме для взрослых самым ужасным сексуальным опытом. «Я хотела достигнуть сквирта на своей первой съемке в порно, но я была так зажата, что мне пришлось сильно напрягаться. В итоге я обгадила все вокруг», — вспомнила она.

По словам модели, она не осознавала, что у нее случился приступ диареи, до того момента, пока съемку резко не прервали. «Я не понимала в чем дело и говорила: "Почему? Все ведь идет хорошо, я достигла сквирта"», — описала она ситуацию. Позже съемочная команда убрала последствия инцидента, после чего съемка продолжилась.

Ранее российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) пожаловалась на сложности своей работы. Она призналась, что порноактеры порой вынуждены сниматься в непростых условиях.