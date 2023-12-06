Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

Президент Киргизии Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на юбилей

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

Байсалов напомнил, что 6 декабря у главы государства юбилей, ему исполняется 55 лет. Он назвал Жапарова «человеком исключительной скромности» и добавил, что тот запретил чиновникам дарить ему подарки.

Зампред кабинета министров также отметил, что президент «смог полностью изменить ситуацию в стране во всех отношениях», проводя преобразования «в исторических масштабах», и планирует продолжать реформы.

Ранее Жапаров оценил роль русского языка в Киргизии. По мнению президента, дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям владеющего им народа.