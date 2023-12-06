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10:48, 6 декабря 2023Бывший СССР

Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

Президент Киргизии Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на юбилей

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

Байсалов напомнил, что 6 декабря у главы государства юбилей, ему исполняется 55 лет. Он назвал Жапарова «человеком исключительной скромности» и добавил, что тот запретил чиновникам дарить ему подарки.

Зампред кабинета министров также отметил, что президент «смог полностью изменить ситуацию в стране во всех отношениях», проводя преобразования «в исторических масштабах», и планирует продолжать реформы.

Ранее Жапаров оценил роль русского языка в Киргизии. По мнению президента, дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям владеющего им народа.

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