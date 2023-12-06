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08:30, 6 декабря 2023Из жизни

Женщина прикинулась 14-летней ради секса с несовершеннолетними

Фото: Monika Kozub / Unsplash

В США арестовали жительницу штата Флорида, которая выдавала себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетними. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

22-летнюю Алиссу Энн Зингер из города Тампа взяли под стражу 24 ноября. Ее обвинили в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. По данным следствия, женщина познакомилась с ним в мессенджере, прикинулась его ровесницей и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания.

Во время допроса пострадавший рассказал, что Зингер представилась девочкой, которая находится на домашнем обучении. С мая по середину сентября они несколько раз встречались и занимались сексом. Школьник также заявил, что Зингер рассказывала ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Позже нашлись несовершеннолетние, которые подтвердили, что женщина знакомилась в сети.

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В июле женщину вместе с пострадавшим задержали за магазинную кражу. Полицейскому она представилась своим именем, но заявила, что родилась в 2009 году. В базе данных значилась только Алисса Эн Зингер 2001 года рождения. Тогда американка сказала, что у нее есть сводная сестра с таким же именем.

В ходе проверки правоохранительные органы узнали о ее связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер полностью признала вину и была освобождена до суда под залог в 7,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в США священник женился на девушке, которую соблазнил, когда она была школьницей. 30-летний пастор Алекс Кроу женился на девушке, которой исполнилось 18 лет в июле, при этом они познакомились намного раньше.

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      Никита Савин
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